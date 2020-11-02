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Dünya Fransa'da Hükümete güven dip yaptı
Dünya

Fransa'da Hükümete güven dip yaptı

Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:44:00 -
Fransa'da Hükümete güven dip yaptı

Fiducial/Odoxa adlı araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak açıklandı.

Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42'yi bulmuştu.

Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç inmemişti.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini gözler önüne sermişti.

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