Fransa'da gerilimli anlar! Eyfel Kulesi'nde bomba paniği
Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce vatandaşın akın ettiği Eyfel Kulesi'nde bomba paniği yaşandı.
Fransa’nın başkenti Paris’ten dünyayı sarsacak haber geldi. Paris’te ekipler harekete geçti.
Eyfel Kulesi için bomba saldırısı ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı sonrası ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti. Yetkililerden henüz açıklama gelmezken ekipler çevreyi kontrol altına aldı.
Güvenlik amaçlı bölge boşaltılırken, ekipler büyük güvenlik çemberi oluşturdu.
Fransa’daki olayı A Haber Muhabiri Alparslan Düven, İngiltere’nin Londra kentinden aktardı.
Fransa’da yöneticilerden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bomba ihbarı sonrası güvenlik güçleri olayı aydınlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çevrede vatandaşlar büyük panik yaşarken olayın terör saldırı olup olmayacağı da gündeme geldi.