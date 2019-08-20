Fransa’da G7 öncesi ’sosyal medya’ operasyonu Fransa’da G7 Liderleri Zirvesi’nin güvenliğini sağlayacak jandarma ekiplerine karşı sosyal medyadan saldırı çağrısında bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da G7 Liderleri Zirvesi’nin güvenliğini sağlayacak jandarma ekiplerine karşı sosyal medyadan saldırı çağrısında bulunan 5 kişi gözaltına alındı.



Fransa’da 24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek G7 Liderleri Zirvesi’nin güvenliğini sağlamak için ülkenin Güney batısında bulunan Biarritz şehrine gelen jandarma ekipleri sosyal medyada hedef haline geldi.Bunun üzerine jandarma ekiplerine karşı sosyal medyadan saldırı çağrısında bulunan 5 kişi gözaltına alındı.



G7 karşıtı gösteriler devam ediyor

G7 Liderleri Zirvesi’nin düzenleneceği Biarritz şehirine yakın Hendaye ve İrun’da 80 kadar Sivil Toplum Kuruluşu zirve karşıtı faaliyetler düzenleniyor. G7 Zirvesi’ne katılan dünyanın en zengin ülkeleri arasında Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Japonya, Kanada, ABD ve Fransa bulunuyor. Zirve’de ana konu eşitsizliklerle mücadele olacak.

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