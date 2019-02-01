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Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Ulusal Mecliste eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde "maske" takanlara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına izin veren madde kabul edildi.

01 Şubat 2019 Cuma 06:51
Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kapsamında gösterilerde "maske" takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına izin veren maddeyi onayladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi oylanan maddeye destek verirken, sol partiler maddeye etkisiz olduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle muhalefet etti.

Maddeye göre, gösterilerde "maske" takarak gerekçesiz şekilde yüzünü gizleyen eylemcilere bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verilecek.

Ulusal Meclis ayrıca valilerin tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeyi de onayladı. Yasağa rağmen eyleme katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılacağı ifade edildi. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin bir listede yer alacağı belirtildi.

Hapis, para cezası ve gösteri yasağına izin veren maddelerin de yer aldığı ve eylemcilere sert cezaları getirmeyi öngören yasa tasarısı Mecliste tartışılıyor ve bu düzenlemenin gelecek hafta oylanması bekleniyor.

TasarıHükumet, sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda izin almadan gösteri yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılması öngörülüyor.
Gösterilerde ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanması öngörülüyor.

Hükumetin bu tasarıyla "sarı yeleklilere" karşı tutumunu sertleştireceğine işaret ediliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, Fransa'nın eylemcilere yönelik daha sert cezalar getirmeyi öngördüğü ve Mecliste tartışılan yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti. Mijatovic, "Bu hassas durumda hükumet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." demişti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:03
  1. Fransa
  2. Fransa Ulusal Meclisi
  3. Anadolu Ajansı

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