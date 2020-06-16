  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı de Gaulle’un büstüne saldırı

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’un büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:00:53 -
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı de Gaulle’un büstüne saldırı

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’un büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı yapıldı.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan küresel protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde bulunan Hautmont semtinde eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’un büstüne kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Büstü sarıya boyayan saldırganlar, sprey ile “Köle taciri” yazdı.


Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının utanç verici olduğunu ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı.


Charles de Gaulle, 1958’de devlet başkanı olmadan önce Fransa’daki Nazi işgaline direndiği için ulusal kahraman olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında heykel protestolarına değinerek, “Cumhuriyet tarihindeki hiçbir izi ve ismi silmeyecek, hiçbir heykeli kaldırmayacağız” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı