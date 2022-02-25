Fransa’da enflasyon yükselişini sürdürüyor
Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisinde enflasyon enerji fiyatlarının etkisiyle Şubat’ta artışını sürdürerek verinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Şubat’ta yıllık bazda yüzde 3.3’ten yüzde 4.1’e yükseldi. Bu rakam, verinin tutulmaya başlandığı 1997’den beri görülen en yüksek seviye oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 3.7’ydi.
Enerji fiyatları yüzde 21 arttı. Gıda, imalat ve hizmet sektörlerinde de Şubat ayında artış yaşandı.
Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceği belirtilirken Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve devreye alınan yaptırımlar Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarında belirleyici olabilir. Avrupa Merkez Bankası bugün Ukrayna’daki durumu ve etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı.
Yine bugün açıklanan veriye göre Fransa’da tüketici harcamaları Ocak’ta yüzde 1.5 daraldı.