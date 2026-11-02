Fransa'da eğitimciler de grev kararı aldı
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Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki vaatlerini yetersiz bulan lise öğrencilerinin okul abluka eylemleri devam ederken, ülkenin en büyük eğitim sendikaları da öğretmenleri 5 Kasım'da genel greve gitmeye çağırdı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT'nin Genel Sekreteri Sophie Binet, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da sözleşmeli öğretmenlerin, emeklilerin, gençlerin ve eğitim çalışanlarının birlikte eylem yapacağını söyledi.
Binet, eylemlerde maaşlarının artırılması ve hükümet bütçesinin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunacaklarını belirtti.
Önde gelen 6 eğitim sendikası da yaptıkları yazılı açıklamada, 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı.
Fransa'da liseliler daha iyi eğitim koşulları talebiyle 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor. Öğrencilerin talepleri arasında öğretmen sayısının artırılması, okul binalarının yalıtım ve klima sistemleriyle donatılması, sınıf kontenjanlarının azaltılması, eğitime daha fazla ödenek ayrılması yer alıyor.
Öte yandan liselilerin eylemlerine destek verirken eğitim sendikaları da çalışanlar için maaş artışı ve bütçede revizyon talep ediyor.
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