Fransa'da 'darbe' sesleri... Macron'a muhtıra! Genelkurmay Başkanından flaş açıklama

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel röportajda, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söyledi. Aktif görevde olanlara askeri disiplin yaptırımı uygulanacağını aktaran Lecointre, ayrıca 2S statüsündeki emekli generallerin, bu statüden çıkarılıp tam emekli olmalarını istediğini ifade etti. Lecointre, "Savunma Bakanlığının talebiyle biz prosedürü başlatıyoruz. Bu generaller yüksek askeri konseyin karşısına çıkacak ama nihayetinde, sicilden çıkarma kararını Cumhurbaşkanı imzalayacak" dedi.

Muvazzaflar hapis cezası alabilir

Fransız medyasında yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde sembolik adımlardan hapis cezasına kadar geniş bir liste bulunuyor. Uygulanacak yaptırımların başında 2S statüsündeki generallerin orduyla bağlantısının tamamen kesilmesi sonucu, emekli maaşı dışında ek ödeme hakkı, indirimli bilet gibi ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmesi geliyor. Yine askeri kimlik kartlarına el konulması ve tamamen sivil statüye geçirilmeleri de yaptırımlar arasında. Fransız askeri ceza kanununa göre görev ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmayan fiillere karşı muvazzaf askerlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da öngörülüyor.

Pıquemal örnek vakası

Yaptırımlara örnek olarak 1999'da emekli olduktan sonra 2016'da bir protestoya katıldığı için yaptırım uygulanan bir general bulunuyor. İslam ve mülteci karşıtı gösteriye katılan General Christian Piquemal'in, çıkarıldığı Islah Mahkemesi'nde "ihtiyat ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle ordu ile ilişiği kesildi ve askeri kimlik kartı da elinden alındı.