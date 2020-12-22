Fransa'da Danıştay, polisin Paris'teki gösterilerde drone kullanmasını yasakladı

PARİS (AA) - Fransa'da Danıştay, hükümetin polise geniş yetkiler vermeyi öngören tartışmalı güvenlik yasa tasarısını yürürlüğe koymaya hazırlanırken, polisin başkent Paris'te halka açık alanlarda gösterileri izlemek için insansız hava araçlarını kullanmasına yasak getirdi.

Danıştay, Paris Polis Müdürü Didier Lallement'dan kamuya ait yollarda düzenlenen protestolara katılanların izlenmesi için drone ve benzeri insansız hava aracı kullanımına ivedilikle son vermesini istedi.

İnsansız hava araçlarıyla gözetim yapılmasının ancak yetkilendirecek ve kullanım koşullarını belirleyecek bir yasayla yapılabileceğini bildiren Danıştay, aksi takdirde gözetimlerin meşruluğu konusunda ciddi şüphe olacağını kaydetti.

La Quadrature du Net (LQDN) örgütü, güvenlik güçlerinin gösterileri izlemek için insansız hava aracı kullanmasını Danıştay’a götürmüştü.

Danıştay, geçen mayıs ayında, kentin karantina sırasında izlenmesinde insansız hava araçları kullanılmasını yasaklamıştı.

Ulusal Meclis’te kabul edilen ve senatonun onayına sunulması beklenen güvenlik yasa tasarısının 22. maddesi polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını düzenliyor.

Buna göre, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletirken, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tasarı bu görüntülerin 30 gün ya da soruşturma söz konusu olursa daha uzun süre saklanmasına olanak sağlıyor.

İnsan hakları ihlalleri içerdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin tepkisini çeken tasarının bazı maddelerini hükümet geri adım atarak yeniden düzenleyeceğini açıklamıştı.