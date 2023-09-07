Fransa'da CHP kafası! Başörtüsünden sonra okullarda abaya da resmen yasaklandı
Fransa Yüksek İdari Mahkemesi, devlet okullarında Müslüman öğrencilerin abaya yasağına onay verdi.
Fransa’daki tartışmalı abaya yasağına Yüksek İdari Mahkemesi'nden onay geldi.
Mahkeme yasağa yönelik gelen ayrımcı ve nefret körükleyen yönündeki şikayetleri reddetti. Yasağın "kişisel yaşama saygıya, din özgürlüğüne, eğitim hakkına, çocukların refahına veya ayrımcılık yapmama ilkesine ciddi veya açıkça yasa dışı bir zarar vermediği" belirtildi.
Fransa Müslüman İnanç Konseyi (CFCM), abaya yasaklarının yüksek ayrımcılık riski oluşturabileceğini belirterek, “Bu giysinin net bir tanımının bulunmaması belirsizlik. Bu durum hukuki belirsizliğe yol açıyor” dedi.
Geçtiğimiz 27 Ağustos’ta Eğitim Bakanı Gabriel Attal, devlet okullarında Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağını açıklamıştı. Yasağın 4 Eylül’den itibaren uygulanacağı belirtilmişti.
Öte yandan Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı.
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