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Medya Fransa'da bir ilk! Türk SİHA'ları...
Medya

Fransa'da bir ilk! Türk SİHA'ları...

Son dönemde dünyanın gündeminde olan Türk yapımı SİHA'lar Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinde ilk kez manşet oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 17:28:00 - 2021-07-09 17:29:02
Fransa'da bir ilk! Türk SİHA'ları...

Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde. Le Figaro gazetesi Türk SİHA'larını manşetine taşıdı.

CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, gazetenin Türk SİHA'larının Libya ve Karabağ'daki başarılarını örnek gösterdiğini belirtti.

Gazetenin Türkiye'nin drone pazarında yükseldiğinin altını çizdiğini belirten Morin, Türkiye'nin NATO üyesi Polonya'ya SİHA satmasına da dikkat çekildiği bilgisini paylaştı.
Gazete, Arnavutluk, Macaristan ve Letonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA almak için sırada olduğu bilgisine yer verdi.

Drone'ların savaş meydanlarının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken gazete Fransa'nın bu durumu anlayamadığını ve geç kaldığını belirtti.

Aynı haberde Türkiye'nin bu yeni duruma en erken adapte olan ülkelerden birisi olduğunun altı çizildi.

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