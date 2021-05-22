  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'dan Türk turistlere BioNTech şartı
La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
Hindistan hükümetinden 'varyant' talimatı
Sudan'da istifa
Dünya Fransa'da binlerce kişiden İsrail'e boykot çağrısı! Hükümete tepki gösterdiler
Dünya

Fransa'da binlerce kişiden İsrail'e boykot çağrısı! Hükümete tepki gösterdiler

Fransa'da terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler için geniş katılımlı dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 21:49:00 -
Fransa'da binlerce kişiden İsrail'e boykot çağrısı! Hükümete tepki gösterdiler

Fransa'nın başkenti Paris'te terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler için geniş katılımlı dayanışma gösterisi düzenlendi.

Fransa Filistin'le Dayanışma Derneğinin çağrısıyla başkentteki Republique Meydanı’nda toplanan binlerce kişi "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak, muzaffer olacak" sloganları attı.

Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, protestocular "Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesini durdurun", "Kudüs’ün işgaline hayır", "İsrail’e boykot" yazılı pankartlar taşıdı ve büyük bir Filistin bayrağı açarak dalgalandırdı.

Terörist İsrail’e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri, siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları gibi toplumun birçok kesiminden kuruluşlar katıldı.

Muhalefetteki partilerden gösteriye katılan çok sayıda milletvekili, hükümetin geçen hafta Filistin ile dayanışma gösterisi ile bu protestoda da yürüyüş yapılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.

Milletvekilleri, Fransa’nın söz konusu gerginlikte terörist İsrail’in görüşlerini benimsemesini ve işgalci İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Filistinlilerin topraklarına el koymasını kınadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a..
Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, başkent Ankara'da ofis açtı. Tepki çeken çıkışların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği..
Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı
Gündem

Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları, "20 dolar verilmediği için aşılar gelmiyor" palavrası sıkan "dua..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay