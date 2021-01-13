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Dünya Fransa'da bine yakın araç kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
Dünya

Fransa'da bine yakın araç kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

Fransa'nın güneyindeki Bellegarde-sur-Valserine kentinin yakınlarında, yoğun kar yağışı yüzünden binlerce aracın yolda kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 04:31:00 -
Fransa'da bine yakın araç kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

Ain Valiliğinden yapılan açıklamada, Bellegarde-sur-Valserine ve diğer bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bellegarde-sur-Valserine yakınlarındaki A40 otoyolu üzerinde seyreden bine yakın aracın mahsur kaldığı belirtildi.

A40 otoyolunun ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ain ve Isere bölgesinde önemli çığ tehlikesinin de bulunduğunu kaydedildi.

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