Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Lyon kentinin Laurent Bonnevay bölgesindeki bir metro istasyonu yakınlarında bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğunu söylerken, 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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