Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.