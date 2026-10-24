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Dünya Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi
Dünya

Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

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Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Paris'te 24 Ekim'de beklenen gösteriler öncesi Fransa genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi; Louvre kapatıldı, Bastille Meydanı boşaltıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te polis ve jandarma, 24 Ekim'de ülke genelinde düzenlenmesi beklenen geniş çaplı gösteriler öncesinde sokaklara konuşlandı. Yetkililer gösterilerin şiddete dönüşebileceğinden endişe ederken, ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Hükümet, geçen hafta sonu ülke çapındaki gösterilerde patlak veren şiddet ve yağma olaylarının tekrarlanmaması amacıyla yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis, protestolar öncesinde düzenlediği operasyonda bıçak, gaz maskesi, kask, cop ve koruyucu gözlüklere el koydu.

Gösteriye izin verilmeyen Bastille Meydanı polis tarafından boşaltıldı. İzinli yürüyüş ise yerel saatle 14.00-19.00 arasında Porte d'Italie'den başlayıp Porte de Vincennes'e kadar sürecek.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Vincennes'deki polis okulunu ziyaretinde memurlara hitap ederek, "Bugün uzun bir gün olacağını biliyorsunuz. Biliyoruz ki işletmelere saldırmak, yağmalamak, kurumlara saldırmak veya iç güvenlik güçlerine saldırmak gibi olay çıkarmaya çalışacak birbirinden farklı gruplar muhtemelen olacaktır. Kesinlikle taviz vermeyeceğiz, son derece hızlı tepki vereceğiz" dedi.

Louvre ve Orsay dahil büyük müzeler kapatıldı

Gösteriler öncesinde Louvre, Orsay Müzesi ve Picasso Müzesi'nin yanı sıra önemli bir Cezanne sergisine ev sahipliği yapan Grand Palais de kapatıldı.

Geçen hafta sonunun en hareketli noktalarından Place de la Republique yakınındaki mağazalar da yağmaya karşı vitrinlerini metal ve ahşap panellerle kapattı.

Geçen hafta sonu yaklaşık 3 bin dükkan hasar gördü veya yağmalandı

Fransa genelinde geçen hafta sonu öğrenciler, işçiler ve sendikalar, hayat pahalılığı ve yetersiz kamu hizmetleri nedeniyle sokaklara dökülmüştü. Gösteriler sırasında ve sonrasında çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Yetkililer, radikal ve genç yağmacı grupların protestoları kaos çıkarmak için kullandığını belirtmişti.

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