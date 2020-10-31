  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı
Aktüel

Fransa’da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:24:28 -
Fransa’da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Fransa’nın güneyindeki Nimes kentinde, markete başörtülülerin girmesinin yasak olduğuna dair yazı asan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Nice kentinde dün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından, Nimes kentinde bir kişi, marketinin camına “Bugünden itibaren başörtülü kadınların buraya girişi yasaktır.” yazılı bir duyuru astı.

Yazının tepki çekmesi ve sosyal medyada yayılmasının ardından Nimes Savcılığı, esnaf hakkında “yasa dışı şekilde satışı reddettiği ve ayrımcılık yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılık, olayın, market sahibine tehdit mesajları gönderildiği iddiaları ile dükkanın camlarının kırılmasının yönüyle de inceleneceğini bildirdi.

Marketin bağlı olduğu Casino grubundan yapılan açıklamada, market sahibinin yazıyı bilgileri haricinde cama astığı, bu gibi eylemlerin kesinlikte tasvip edilmediği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, grubun ürünlere serbest erişim sağlayan yasalara uygun şekilde tüm müşterilerinin beklentileri karşılama çabasında olduğu ifade edildi.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi
Gündem

İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi

Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç, İzmir depremi sonrası İst..
Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap
Gündem

Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını iddia etti. Tekin'e..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay