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Dünya Fransa’da 'ayrılıkçılık' tasarısı yeniden gündemde
Dünya

Fransa’da 'ayrılıkçılık' tasarısı yeniden gündemde

Fransa'da önce "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak duyurulan ve tepkilere neden olan yasa tasarısı yeniden ele alınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 05:03:00 -
Fransa’da 'ayrılıkçılık' tasarısı yeniden gündemde

Senato’da okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat’ta kabul edilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis’te ikinci kez görüşülmeye başlandı.

Tasarıyla ilgili görüşmelerin ilk gününde, hükümet kanadından sadece Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa hazır bulundu.

Yasa tasarısının temmuz ayı sonunda kesin olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

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