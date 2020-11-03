Fransa’da Asya’lılara ırkçı saldırı

Le Parisien gazetesinin haberine göre, özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı 30 Ekim’den bu yana, Twitter’da “tüm Çinlilere saldırı”, “Hitler, Yahudiler yerine Çinlileri öldürmeliydi” şeklinde mesajlar paylaşıldı. Başkent Paris Savcılık Ofisi, ölüm tehditleri ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, “kişinin fiziksel bütünlüğüne karşı ırkçı şekilde kamu provokasyonunda bulunma” gerekçesiyle soruşturma açtı. Ayrıca Asya kökenli bazı kişiler, sokakta yüzlerine tükürülme ve tokatlanma gibi fiziksel şiddete de maruz kaldı. Asya kökenli 37 yaşındaki bir kadın öğretmen, salı akşamı bir çiftin fiziksel şiddeti ve hakaretine uğradı. Asya kökenli genç Kevin da perşembe akşamı, kendi yaşlarında iki kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, hakaret ettikleri Kevin’i biber gazı sıkarak darbetti.