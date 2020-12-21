Fransa'da aşılama için tarih belli oldu

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Europe 1 radyosuna verdiği mülakatta "Pazar günü aşılamaya başlayacağız" açıklamasını yaptı. Twitter'da mülakatın videosunu paylaşan Veran, Kovid-19 aşılama programının ilkin nüfusun en savunmasız gruplarına uygulanacağını duyurdu.

Veran, özellikle Britanya'dan gelen koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleriyle ilgili yurttaşları dikkatli olmaya çağırırken, önlem olarak Britanya ile sınırları kapattıklarını da belirtti. Britanya, Kanada ve ABD'nin ardından geçen hafta AB de BioNTech- Pfizer aşısına acil kullanım yetkisi verdi.

450 milyon nüfuslu AB, aşılama sürecinde geç kalmakla eleştiriliyordu.

Britanya'da koronavirüsün mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından geliştirilen aşıların yeni türeve karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor. Pek çok uzman aşıların mutasyon türevine karşı da etkili olacağı görüşünde.