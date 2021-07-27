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Dünya Fransa'da 'aşı zorunluluğu'na büyük öfke: 'Diktatör' Macron'un evini hayvan gübresine boğdular
Dünya

Fransa'da 'aşı zorunluluğu'na büyük öfke: 'Diktatör' Macron'un evini hayvan gübresine boğdular

Fransa'da aşı zorunluğu kararının ardından ülke yangın yerine döndü. Fransız çiftçiler, zorunlu aşı ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokan Macron'un evinin önünde protesto gerçekleştirdi. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:03:00 -

 yeniakit.com.tr 

Fransa'da 'diktatör' olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un aldığı "sağlık kartı" ve "zorunlu aşı" kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Devlet binalarına baskın

Ülkenin her yerinde süren protestolar büyürken devlet binalarına baskınlar yapılıyor. Devlet binalarına giren aşı olmak istemeyen  protestocular, henüz Faz-3 aşamasının sonuçlanmadığı aşılara karşı dayatmada bulunan Macron'un posterlerini parçalıyor.

'Diktatör' Macron'a büyük şok! Fransa'da 'zorunlu aşı' öfkesi: Devlet binasını bastılar!
'Diktatör' Macron'a büyük şok! Fransa'da 'zorunlu aşı' öfkesi: Devlet binasını bastılar!

Dünya

'Diktatör' Macron'a büyük şok! Fransa'da 'zorunlu aşı' öfkesi: Devlet binasını bastılar!

Fransız çiftçiler Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttılar

Fransız çiftçiler de Macron'un kararına tepki göstererek evinin önünde protesto gerçekleştirdi. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttı.

Çevredeki vatandaşlar ise bu tepkiyi alkışlayarak destekledi.

İşte milyonlarca Fransızın gerçekleştirdiği o protesto görüntülerinden bazıları

Fransa'daki protestoların düzenlendiği bölgeler

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