Fransa'da 'aşı zorunluluğu'na büyük öfke: 'Diktatör' Macron'un evini hayvan gübresine boğdular
Fransa'da aşı zorunluğu kararının ardından ülke yangın yerine döndü. Fransız çiftçiler, zorunlu aşı ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokan Macron'un evinin önünde protesto gerçekleştirdi. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttı.
yeniakit.com.tr
Fransa'da 'diktatör' olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un aldığı "sağlık kartı" ve "zorunlu aşı" kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Devlet binalarına baskın
Ülkenin her yerinde süren protestolar büyürken devlet binalarına baskınlar yapılıyor. Devlet binalarına giren aşı olmak istemeyen protestocular, henüz Faz-3 aşamasının sonuçlanmadığı aşılara karşı dayatmada bulunan Macron'un posterlerini parçalıyor.
Fransız çiftçiler Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttılar
Fransız çiftçiler de Macron'un kararına tepki göstererek evinin önünde protesto gerçekleştirdi. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Macron'un evine hayvan gübresi fışkırttı.
Çevredeki vatandaşlar ise bu tepkiyi alkışlayarak destekledi.
İşte milyonlarca Fransızın gerçekleştirdiği o protesto görüntülerinden bazıları
Fransa'daki protestoların düzenlendiği bölgeler