Fransa'da alışveriş merkezleri 2 milyar euro zarara girdi

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden (CNCC) yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

Otoyollarda da zarar var

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otoyol işletmecisi Vinci de yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca euro zarara neden olduğunu duyurdu.

Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar cumartesi günleri kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kapanmıştı.

En şiddetli protesto

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını yetersiz bularak geçen cumartesi bir kez daha sokaklara dökülmüştü.

Eylemciler, gösteriler başladığından bu yana ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda blokaj eylemi yaptı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Macron'un açıklamaları

Macron, sarı yeleklilerin protestolarına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euro'nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.