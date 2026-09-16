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Dünya Fransa'da 8 ayda 5 bin restoran iflas etti
Dünya

Fransa'da 8 ayda 5 bin restoran iflas etti

Yeniakit Publisher
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Fransa'da 8 ayda 5 bin restoran iflas etti

Maliyet ve enerji fiyatlarının sürekli arttığı ve insanların alım gücünün hızla düştüğü Fransa'da, yıl başından bu yana yaklaşık 5 bin restoranın iflas ettiği açıklandı. Restoran sektöründe danışmanlık hizmeti veren Food Service Vision firmasından Florence Berger, "Bu sayı eşi benzeri görülmemiş bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da maliyetlerde artış ve müşterilerin alım gücünde düşüş yaşanırken, iflas eden restoran işletmelerinin sayısında artış gözlemlendi.

Fransız şirketler hakkında veri derleyen Altares şirketinin verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran işletmesi iflasını açıkladı. Aynı durumdaki işletmelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Yaz aylarında ülkede görülen rekor seviyedeki hava sıcaklıkları, işletmelerin bu süreci tersine çevirmesini sağlayamadı.

HER GÜN 25 RESTORAN KİLİT VURUYOR

Sektör çalışanları, bir yandan gıda ve et gibi ürünlerin maliyetlerinin, diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını kaydetti. Otelcilik Meslekleri ve Sektörü Birliği Başkanı Thierry Marx, basına yaptığı açıklamada, "Her gün 25 restoran kapanıyor" ifadesini kullandı.

Restoran sektöründe danışmanlık hizmeti veren Food Service Vision firmasının Yönetici Ortağı Florence Berger, "Eskiden, açılan restoranlar, kapananları telafi ediyordu ve işletme sayısında artış yaşanıyordu. Birkaç aydır, bu artık geçerli değil. Bu eşi benzeri görülmemiş bir değişim." değerlendirmesinde bulundu.

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