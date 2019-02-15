Fransa’da 11 Mart ‘Terör Kurbanları Günü’ ilan edildi Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak için ‘11 Mart’ gününü ‘Terör Kurbanları Günü’ilan etti.

Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak için ‘11 Mart’ gününü ‘Terör Kurbanları Günü’ilan etti.

Son yıllarda ağır terör saldırılarına maruz kalan Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak adına 11 Mart gününü ‘Terör Kurbanları Günü’ ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’denyapılan açıklamada, her yıl 11 Mart’ta terör kurbanlarının anılacağı vebu anma günü hakkında kararname çıkacağı duyuruldu. Öte yandan ilk anma gününün 11 Mart 2020’de yapılacağı belirtildi.

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