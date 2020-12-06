Fransa'da 1 günde 216 kişi koronavirüsten öldü
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 216 kişi öldü.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 923 artışla 2 milyon 281 bin 475'e yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 216 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 54 bin 981'e çıktı.
Hastanelerde 3 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 70 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1006 artışla 169 bin 358'e ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.