Fransa'da 1 günde 216 kişi koronavirüsten öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 923 artışla 2 milyon 281 bin 475'e yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 216 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 54 bin 981'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 70 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1006 artışla 169 bin 358'e ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.