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Dünya Fransa Yunanistan'dan mülteci çocuk alıp asimile edecek
Dünya

Fransa Yunanistan'dan mülteci çocuk alıp asimile edecek

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune, Yunanistan'da bulunan 500 sığınmacı çocuğu Fransa'ya kabul edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 02:16:00 -
Fransa Yunanistan'dan mülteci çocuk alıp asimile edecek

RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune, Fransa'nın Yunanistan'dan kabul edeceği 350 kişilik çocuğun yanı sıra 150 küçük yaştaki sığınmacıyı daha ekleyeceklerini belirtti.

Mültecilere kötü müdahalede bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında iki hafta içinde birçok defa çıkan yangının ardından sığınmacılar şehir merkezine yürümek isteyince Yunan polisi müdahale etmişti.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Almanya 1000 çocuk alacak

Alman hükümeti Mart ayıda Yunanistan'dan 1000 sığınmacı çocuğu kabul edeceğini açıklamıştı.

96 bin çocuk kayboldu

Avrupa genelinde son 5 yıl içerisinde 96 bin mülteci çocuğun kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

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