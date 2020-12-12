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Dünya Fransa yanıyor! Çok sayıda gözaltı var
Dünya

Fransa yanıyor! Çok sayıda gözaltı var

Fransa’nın başkenti Paris’te Küresel Güvenlik Yasası’na karşı protestolar sürerken, çıkan olaylarda 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:29:00 -
Fransa yanıyor! Çok sayıda gözaltı var

Fransa’da Küresel Güvenlik Yasası’na karşı protestolar sürüyor. Hükümet, geçtiğimiz haftalarda protestolar sebebiyle geri adım atmış ve yasa tasarısının 24. maddesinin geri çekilerek yeniden yazılacağını duyurmuştu. Hükümetin 24. maddeyi geri çekmesini yeterli bulmayan binlerce kişi tekrar başkent Paris’te sokaklara döküldü.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan olaylardan sonra güvenlik güçleri protestolar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, göstericilerin yürüyüşü sırasında mağazalara zarar verilmemesi için etten duvar ördü.

Göstericiler, ellerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean Castex ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde “Kıran, döken, yakan arıyorsanız bunlar” yazılı pankart taşıdı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bazı göstericiler bir motoru ateşe verirken, çıkan olaylarda bazı bankamatikler zarar gördü.

Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer yandan Fransa’da geçtiğimiz hafta çıkan güvenlik yasası protestolarında 67 polis yaralanmış, 95 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

ne oluyor

fransa ekonomideki 1 triyon euroluk acığı kapatmak için neler yapıyor merkez bankaları durmadan para basıyor.afriikadan gelen gelir azaldı.ermenistandan karanbağ üzeri gelir azldı
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Kürşat

..... batı; yansın, yıkılsın, berbat olsun, yer ile yeksan olsun.Mazlum milletlerin âh'ları barbar, zalim, şerefsiz ve namussuz batı ve batılıları yakacak İNŞAALLAH'U TEALA.
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