Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var

Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulunarak büyük tepki çeken Yunanistan, Fransa ile Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi.

Konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın yaşadığı derin bir güvensizlik ve yalnızlık korkusu nedeniyle, Fransa'nın gölgesine ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Fransa'nın boy gösterdiğini belirtti.

Ağar, tatbikatın bir güç gösterisi olduğunu ama Türkiye'nin kararlılığının bozulmadığı sürece istedikleri kadar tatbikat yapabileceklerini ifade ederek asıl gücün haklının gerektiğinde güç kullanma iradesi gösterebilmesi olduğunu vurguladı.

Bunun çatışma riski taşıyan bir sinir harbi olduğunu kaydeden Abdullah Ağar, doğru siyaset ve strateji üretenin, gücünü doğru yerde, doğru şekilde kullananın bu savaşı kazanacağını belirtti.

"Son söz" ifadesini kullanan Ağar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında "Korkanlar ‘haklı olsalar bile’ zafer kazanamazlar!" ifadelerine yer verdi.

İşte Ağar'ın ilgili tweetleri: