  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de düzenlediği ortak askeri tatbikatla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:02:00 -
Fransa ve Yunanistan'ın ortak tatbikatıyla ilgili kritik sözler: Çatışma riski var

Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulunarak büyük tepki çeken Yunanistan, Fransa ile Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi.

Konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın yaşadığı derin bir güvensizlik ve yalnızlık korkusu nedeniyle, Fransa'nın gölgesine ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Fransa'nın boy gösterdiğini belirtti.

Ağar, tatbikatın bir güç gösterisi olduğunu ama Türkiye'nin kararlılığının bozulmadığı sürece istedikleri kadar tatbikat yapabileceklerini ifade ederek asıl gücün haklının gerektiğinde güç kullanma iradesi gösterebilmesi olduğunu vurguladı.

Bunun çatışma riski taşıyan bir sinir harbi olduğunu kaydeden Abdullah Ağar, doğru siyaset ve strateji üretenin, gücünü doğru yerde, doğru şekilde kullananın bu savaşı kazanacağını belirtti.

"Son söz" ifadesini kullanan Ağar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında "Korkanlar ‘haklı olsalar bile’ zafer kazanamazlar!" ifadelerine yer verdi.

İşte Ağar'ın ilgili tweetleri:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Davutoğlu'nun partisinde HDP depremi
Siyaset

Davutoğlu'nun partisinde HDP depremi

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde HDP depremi yaşanıyor. 26 Temmuz’da yapılan Ankara’daki genel merkez açılışına ..
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı