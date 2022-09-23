Fransa ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

Tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilimin tırmandığı dönemde Yunanistan'a olan desteğini yineleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ile Fransa arasında savunma alanında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını "provokasyonlara karşı güçlü bir siper" olarak nitelemişti.

Paris'teki Elysee Sarayı'nda 13 Eylül'de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşen Macron, Fransa ve Yunanistan'ın "birlikte daha güçlü" olduğunu vurgulamış, Yunanistan'ın egemenliğine tam destek verdiklerini yinelemişti. (İLKHA)