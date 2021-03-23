Fransa ve Türkiye'den kritik görüşme

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek." mesajını paylaştı.