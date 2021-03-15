Fransa ve Mısır'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai'nin resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, tatbikata Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Mısır deniz kuvvetlerinden "Secem el-Fatih" fırkateyni katıldığını aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, helikopterler ile gemiye iniş, uzaktan-yakından savunma taktikleri ve gece-gündüz gelmesi muhtemel her türlü tehdide karşı birçok alanda eğitimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının 'kardeş ve dost' ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltmek ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

"Charles de Gaulle" Fransa'nın nükleer tahrikli tek uçak gemisi olduğu biliniyor.

Tatbikatın Mısır ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinin bir göstergesi olduğu açıklandı.

Mısır ve Fransa Kızıldeniz'de son olarak 8 Mart 2021'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.