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Gündem Fransa ve Çin'i istemiyorlar! "Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" deyip açıkladı
Gündem

Fransa ve Çin'i istemiyorlar! "Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" deyip açıkladı

Fransa'nın eski sömürgeleri olan Afrika ülkelerinin Fransa ve Çin'e alternatif aradığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin üçüncü bir yol sunduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:21:00 -
Fransa ve Çin'i istemiyorlar! "Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" deyip açıkladı

İspanya'daki Navarre Üniversitesi dış politika uzmanı Michael Tanchum, Türkiye'nin Afrika'da büyüyen diplomatik ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Etiyopya Yatırım Komisyonu'na işaret eden Tanchum, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Çin'den sonra Etiyopya'nın en büyük ortağı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Somali'de yollar inşa ettiğini ve büyük bir askeri eğitim kampı kurduğuna işaret eden Tanchum, "Türkiye, Avrupa'ya odaklanması sonrası büyük ölçüde Afrika'yı görmezden geldi. Ancak son 15 yıldır Türkiye cumhurbaşkanı kıta ile bağların yeniden canlanmasına öncülük ediyor" ifadelerin kullandı.

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 2009'dan bu yana 12'den 42'ye çıkardığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20'den fazla başkenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Tanchum, Türkiye'nin Senegal ve Cibuti'ye de yatırım yapmasının kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi vurguladığını belirtti.

Afrika ülkelerinin tercihlerini Türkiye'den yana kullanabileceklerini dile getiren Tanchum, "Eski Fransız sömürge Afrika ülkeleri, Fransa'ya alternatifler arıyor. Bir Fransız neo-kolonisinden bir Çin neo-kolonisine dönüşmek istemiyorlar. Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" açıklamasında bulundu.

star.com.tr

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