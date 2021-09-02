Fransa ve Almanya’dan İran’a acil çağrı

Münübe Yılmaz

Fransa ve Almanya İran’a nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelere en kısa sürede dönmesi için İran’a çağrıda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefonda görüştüğü mevkidaşı Hoşsein Amirabdollahian’a İran’ın nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelere acil bir şekilde dönüş yapmasını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ Dışişleri bakanı Le Drian mevkidaşı Amirabdollahian ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelerin aciliyeti ve önemi üzerinde durdu. İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesine dair endişelerini belirten Le Drian’ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanlığı da Tahran’a görüşmelere acil bir şekilde dönmesi için uyarıda bulundu. Geçtiğimiz Nisan ayında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için Viyana’da görüşmelere başlamış, fakat Haziran ayında İran’da yapılan başkanlık seçimleri sebebi ile bir sonraki toplantı için tarih belirlenememiş ve görüşmeler kesintiye uğramıştı.