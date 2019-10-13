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Fransa uyardı! "Türklerden tek isteğimiz..."

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Türkiye maçı öncesi konuştu ve Türk taraftarlara bir çağrıda bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 10:58
Fransa uyardı! "Türklerden tek isteğimiz..."

A Milli Takımımız'ın Fransa ile pazartesi akşamı Stade de France'ta oynayacağı maç öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'ten açıklama geldi.

Le Graet, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu toplantı talep ettiklerini belirterek, "Onlarla durumları görüşmek istedim. Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Oyuncularımız tüm maç boyunca ıslıklandı. Ayrıca, milli marşımız da ıslıklandı. Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek." dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya Le Graet, "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." cevabını verdi.

Stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, "Bu maçı diğer maçlar gibi ele alıyoruz. Güvenlik görevlilerine güveniyorum." dedi.

Noel Le Graet, mücadelede Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun olacağını Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yer alacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:58
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