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Gündem Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı
Gündem

Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı

Fransa'da siyasi partiler Türkiye düşmanlığında birleşti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Marine Le Pen darbeci Sisi'ye övgüler yağdırdı. Mısır'ın bölgede bir istikrar unsuru olduğunu iddia eden Le Pen, Libya konusunda, Türkiye'ye karşı Mısır ile Fransa'nın iyi bir müttefik olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:14:00 -
Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) ırkçı lideri Marine Le Pen, Twitter'dan paylaştığı mesajda darbeci Sisi'ye övgü yağdırdı.

"Türkiye'ye karşı müttefikimiz"

Mısır'ın bölgenin istikrar kutbu olduğunu öne süren Le Pen, Sisi'nin bölgede Müslüman Kardeşler etkisini azalttığını söyledi. Le Pen tweetinde "Mısır özellikle Libya konusunda Türkiye'nin provokasyonlarına karşı Fransa için önemli bir müttefik olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Aşırı sağcı Le Pen, İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Le Pen, daha önce Fransa'da camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.

 

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