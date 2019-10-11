Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?11 Ekim 2019 Cuma 23:56
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçının tüm detayları?
Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
H Grubu 8. hafta maçında grubun 18'er puanlı iki ekibi Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Fransa ile Türkiye 14 Ekim Pazartesi akşamı karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
YORUM YAZ