Fransa Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Dün gece Arnavutluk'u 1-0 ile geçen A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim'de bu kez deplasmanda Fransa ile kritik bir maça çıkacak. Grupta 18 puanla lider durumda bulunan Türkiye Arnavutluk'u mağlup ettikten sonra Fransa'yı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Dün gece Arnavutluk'u 1-0 ile geçen A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim'de bu kez deplasmanda Fransa ile kritik bir maça çıkacak. Grupta 18 puanla lider durumda bulunan Türkiye Arnavutluk'u mağlup ettikten sonra Fransa'yı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fransa - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'da oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor). Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray). Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan). Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf). Fransa Milli Takım kadrosu Kaleciler: Mike Maignan (Lille) , Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid) Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih) Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih) Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid) Fransa'da Hugo Lloris sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

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