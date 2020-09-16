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Aktüel Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
Aktüel

Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:01:15 -
Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

PARİS (AA) - Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.

2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.

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