  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fransa temsilcisi Lille, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:35:29 -
Fransa temsilcisi Lille, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı