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Spor Fransa Süper Kupası'nın sahibi belli oldu
Spor

Fransa Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Olympique Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), 2020 Fransa Süper Kupa'sının sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 01:48:00 -
Fransa Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Bu yıl 44. kez düzenlenen turnuvada, geçen sezonun lig şampiyonu ve Fransa Kupası'nın sahibi PSG ile geçen sezonun lig 2'ncisi Marsilya, Lens kentindeki Bollaert-Delelis Stadı'nda karşı karşıya geldi.

PSG, geçen sezon hem lig şampiyonu hem Fransa Kupası sahibi olduğu için kurallar gereği Marsilya ile karşılaştı.

İlk yarıda PSG, 39. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi.

PSG, ikinci devrede Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 85. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Marsilya, Payet ile 89. dakikada gol buldu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan PSG, kupayı üst üste 8'inci, toplamda ise 10'uncu kez müzesine götürdü.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon ile oynanan karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle 14 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 65. dakikada oyuna dahil olarak bir ay aradan sonra maça çıktı.

Ağustos 2020'de oynanması planlanan bu maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Fransa Süper Kupası karşılaşması 2008'den bu yana ilk kez Fransa'da düzenlendi.

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