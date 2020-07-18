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Dünya

Fransa Somali’de operasyon gerçekleştirdi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyona Fransa’nın hava destiği verdiği oratya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:38:00 -
Fransa Somali’de operasyon gerçekleştirdi

Ülke basınına göre, Somali ordusu, güneydeki Jilib ilçesinde örgütün üst düzey isimlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Militianların karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Fransız güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda ikisi üst düzey 18 örgüt üyesi öldürüldü.

Fransa son olarak Ocak 2013'te Bulo-Marer köyünde bazı askerlerinin de kaybolduğu bir operasyonda Somali güçlerine destek vermişti.

 

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