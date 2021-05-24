Fransa sokaklarından Burak Yılmaz tezahüratı

Ligue 1'in 38. ve son haftasında Lille, deplasmanda Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada David, 45+1. dakikada Burak Yılmaz (penaltıdan) kaydetti.

Neymar, Mbappe gibi birçok yıldızı kadrosuna bulunduran PSG'nin 3 yıllık hegemonyasına son veren Lille, büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Üç milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı 67, Burak Yılmaz 82 ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Lille taraftarları sokak kutlamasında Burak Yılmaz'ın ismini haykırdı.