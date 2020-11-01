Fransa saldırganının ailesi şok yaşıyor

Uveysavi’nin Tunus’un Keyrevan kentinde yaşayan ailesi çocuklarına atfedilen suçlama karşısında şok olduklarını, çünkü genç adamın Fransa’ya gitmeden önce herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.



Uveysavi’nin annesi Kamra, oğlunun olay olmadan önceki gece Fransa’ya ulaştığında saat 8 gibi kendisini aradığını belirtti. Kamra, oğlu İbrahim’in Fransızca bilmemesine rağmen Nice’a gitmesine şaşırdığını ifade etti. Kardeşi Yasin ise, “İbrahim, beni arayarak o geceyi Nice’ta geçireceğini söyledi ve bana kilisenin önünden bir fotoğraf gönderdi. Saldırı yapacağına dair en küçük bir emare göstermedi” dedi.