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Dünya Fransa Sağlık Bakanı açıkladı! Macron koronavirüse orada mı yakalandı?
Dünya

Fransa Sağlık Bakanı açıkladı! Macron koronavirüse orada mı yakalandı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:06:00 -
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı! Macron koronavirüse orada mı yakalandı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Macron'a koronavirüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron'un, koronavirüse 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

"Macron yasağı ihlal etti"

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

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