Fransa resmen savaş ilan etti! Müslümanları fişleme hattı

Fransa’da İslam’a ve Müslümanlara yönelik akıl almaz uygulamaların bir yenisi daha hayata geçirildi. Müslümanlığa savaş açıp, “Fransa İslam’ını oluşturacağız” diyen ve ardından bir yasa tasarısı hazırlatan Cumhurbaşkanı Macron, provokatör tarih öğretmenin şüpheli katli sonrası, kirli planlarını erkene alıp, sözde özgürlük adı altında Müslümanlara baskıyı artırdı.



Paty adlı öğretmenin ardından geçen hafta Nice’de 3 kişinin katledilmesi olaylarını fırsat bilip “İslam’la savaşıyoruz, savaşacağız” diyen Macron yönetimi, İslam düşmanlığını bir adım daha ileri taşıyarak Müslümanları açık hedef haline getirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerine ilişkin, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti. Al Jazeera kanalına konuşan Macron, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda “Fransa’ya saldırmak” için çok sert tepkilerin verildiğini ve bunları takip ettiğini söyledi.



Ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, Fransa’da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeylerin söylendiğini öne sürdü. Macron, ülkede karikatürler yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğu belirterek, Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerine ilişkin, “Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda bu karikatür hakkını savunmak. Dergi resmi dergi de değil” diyerek kendince tepkileri ve boykotları hafifletmek istedi.



Tanıdıklarınızı ihbar edin



Macron ikiyüzlülük yapıp İslam’la bir sorunlarının olmadığını ifade etse de emrindeki Fransa İçişleri Bakanlığı “İslamcılıkla” mücadele için telefon ihbar hattı kurdu. Müslümanların tüm değerlerine açıkça hakaret etmeyi özgürlük sayan devlet, Alo İslamcı hattı ile Fransa’da yaşayan Müslümanları fişleyecek. “İslamcı faaliyetlerde bulunanları ihbar edin” diyerek telefon nuraması paylaşan ve halktan kendilerine ihbarda bulunmasını isteyen Macron yönetimi, gelen yalan yanlış ihbarlarla istediği Müslümanı takip edecek veya gözaltına alıp sorgulayacak. Müslümanlara “cadı avı” uygulanmasını hayata geçiren Fransız Bakanlığının internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan telefon hattı için “Şiddetli radikalleşme ve İslamcılık. Tanıdığınız biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, Ulusal Radikalleşme Yardım ve Önleme Merkezini arayın” denilerek halktan, tanıdıklarını ispiyonlaması istendi.

Şeytanın kuklası olan “Paris’in iblisi” lakaplı Macron’un emrindeki Fransa İçişleri Bakanlığı, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu afişi paylaşıp, vatandaşlarından şüphe edilen Müslümanların ihbar edilmesini istedi.

Nice saldırısına yönelik 4. gözaltı

Fransa’nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı. Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren Tunuslu şüphelinin yakının gözaltına alındığı belirtildi. 29 yaşındaki bu kişinin Tunuslu olduğu aktarıldı. Saldırıya ilişkin daha önce de üç kişi gözaltına alınmıştı.