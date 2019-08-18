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Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

Fransa, iki haftadır İtalya’ya yanaşmak için bekleyen İspanya bandıralı ‘Open Arms’ yardım gemisindeki mültecilerden 40’ını kabul edeceğini açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:57
Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

Fransa, iki haftadır İtalya’ya yanaşmak için bekleyen İspanya bandıralı ‘Open Arms’ yardım gemisindeki mültecilerden 40’ını kabul edeceğini açıkladı.


Fransa İçişleri Bakanlığı, Akdeniz’de 100’den fazla mülteciyi taşıyan İspanyol insani yardım gemisi Open Arms’dan 40 sığınmacının kabul edileceğini açıkladı. Avrupalı devletlerin göçmenleri kabul etme konusunda anlaştığının altını çizen Fransa İçişleri Bakanlığı, "Dayanışma için işbirliği devam ediyor. Fransa, 40 kişiyi ağırlama taahhüdünü sürdürmeye kararlıdır” açıklamasında bulundu.


Teknenin gelecek günlerde İspanya’nın güneyindeki Algesiras Limanı’na güvenle yanaşması halinde Fransa İçişleri Bakanlığı, Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Dairesi’nden bir heyeti İspanya’ya gönderecek. İspanya’ya gidecek Fransız heyet, Fransa’ya kabul edilecek 40 kişinin mülteci statüsü elde edebilmesi için "korunmaya muhtaç" kriterlerine uygunluğunu kontrol edecek.



İspanya 3 gün önce Open Arms’a davet gönderdi


Seyir halinde yaşanan bir “acil durum” nedeniyle İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşmak isteyen Open Arms, İtalyan hükümetinin “tüm limanlarını sığınmacıları taşıyan gemilere kapatılması” kararı nedeniyle uzun süredir bekletiliyor. İki hafta süren bekleyişin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 3 gün önce Open Arms’a Algesiras Limanı’na yanaşmasını teklif ederek, mültecilerin bir kısmının İspanya’ya kabul edileceğini duyurmuştu. Ancak şuanda en az 105 yetişkinin ve 2 çocuğun bulunduğu gemideki durumun Algeciras’a gitmeye elverişli olmadığını belirten Open Arms yetkilileri, İtalya’ya yanaşma çağrısını tekrarlamıştı.


Fransa’nın Marsilya Limanı’nıdan 4 Ağustos’ta ayrılan 356 göçmenin bulunduğu Ocean Viking adlı bir başka insani yardım gemisi de İtalya tarafından reddedilmişti. Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Norveç bayraklı yardım gemisi Malta ve Lampedusa Adaları arasındaki sularda demir atmış halde bekliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 17:57
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