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Dünya Fransa nüfusu iflas ediyor! Ölen çok, doğan yok
Dünya

Fransa nüfusu iflas ediyor! Ölen çok, doğan yok

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020'de yenidoğan sayısında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en düşük artış kaydedildi. 232 binden fazla kürtaj yapılan Fransa'da, Fransızların ortalama yüzde 2,39'unun çocuk sahibi olmak istemesi ise nüfusun iflasa sürüklemesini hızlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:20:00 -
Fransa nüfusu iflas ediyor! Ölen çok, doğan yok

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2020 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 740 bin bebek dünyaya geldi.

2019’da yüzde 1,86 olan doğum oranı, geçen yıl son 75 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşerek yüzde 1,84 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Diğer yandan ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de ortalama yaşam süresi, 2019'a göre kadınlar için 5 ay kısalarak 85,2 yıla erkekler için ise 6 ay azalarak 79,2 yıla geriledi.

Kürtaj sayısı yükselişte

Aile Dernekleri Ulusal Birliği (UNAF) tarafından "Kantar Sofres Onepoint" isimli kuruluşa yaptırılan anket çalışması, Fransızların ortalama yüzde 2,39'unun çocuk sahibi olmak istediğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, ülkede kürtaj vakalarının artması, doğum oranını düşüren en büyük nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fransa'da 2019 yılında 232 binden fazla kürtaj yapılarak bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılmıştı.

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Yorumlar

işçi hüseyin

fransaya gitmiştim zenci arap çinli melez dışında birşey görmedim bitik bu ülke dinsiz aile yok birşey yok soyları kurumuş zenciler mülkiyetlerini ele geçirmiş korkunç birşey tüm geçmişine ihanet. İşte liberalizm vb sapık akımların sonu.
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Türk

8 yıl fransada yaşadım. Fransız kadınları zenci ve araplardan çinlilerden ürüyor. Bitmiş bu ülke. Sosyo kültürel olarak çökmüş. Aile kavramı yok olmuş. Genetik istila olmuş. Türkiye daha avrupalıdır genetik olarak ama yakında siyonistler Türkleri humanizmiyle vuracak. Allah korusun
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