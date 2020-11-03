Fransa Müslümanların mahremiyetine de göz dikti

Geçmişi katliamlarla dolu olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs başarısızlığını ve ekonomik sıkıntıları perdelemek için İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya devam ediyor. Fransa’da müslümanlara yönelik çıkarılan ayrımcılık yasası, karşı cinsten doktoru reddedene 5 yıl hapis cezası ya da 75 bin avro para cezası öngörüyor. Müslümanların mahremiyetine göz diken, sağlıkta ve eğitimde tercih hakkı dahi tanımayan Fransa’da, Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan “Yasalar her hastaya, doktorunu özgürce seçme hakkını veriyor” ifadesiyle çelişiyor.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ayrımcılıkla mücadele yasası kapsamında, karşı cinsten doktoru ya da öğretmeni reddeden kişilerin, ayrımcılık suçu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis ve 75 bin avro parayla cezalandırılacağını belirtti.



“Daha fazla sınır dışı işlemleri olacak”



Darmanin, La Voix du Nord gazetesine verdiği mülakatta, “radikal İslam’a” karşı savaşın, cemaatçi davranışları reddederek sürdürüleceği değerlendirmesinde bulundu. Darmanin, radikal unsurlarla mücadele için Fransa’nın sınır kontrollerini sertleştireceğini belirterek şunları kaydetti: “Gelecek haftalarda daha fazla sınır dışı işlemleri olacak. Elimiz titremeyecek. İki hafta içerisinde Fransa’da İslamofobi’yle Mücadele Kollektifi’nin (CCIF) feshi, Bakanlar Kuruluna sunulacak. Şu anda yaklaşık 50 dernek, olası fesih istemiyle devlet birimleri tarafından inceleniyor.”



“Karşı cinsiyetten doktoru reddeDEne 5 yıla kadar hapis”



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un duyurduğu ayrımcılıkla mücadele yasasını, Macron ile yeniden görüştüklerini ifade eden Darmanin, yasa kapsamında karşı cinsten bir doktor tarafından tedavi edilmeyi ya da bir öğretmeni reddeden kişilerin ayrımcılık suçu işlemiş sayılarak yargılanacağını belirtti. Darmanin, “Bu suçu işleyenler, 5 yıla kadar hapis ya da 75 bin avro parayla cezalandırılabilecek” dedi.



Öte yandan Darmanin’in ayrımcılık suçu olarak tanımladığı “tercih”, Fransa Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan “Yasalar her hastaya, doktorunu özgürce seçme hakkını veriyor” ifadesiyle çelişiyor.