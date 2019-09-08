Fransa milli marşı yanlış çaldı! Fransa'dan büyük skandal 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. 4-1 sona eren mücadele öncesinde ise büyük bir skandala imza atıldı. Fransa milli marşı yanlış çaldı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. 4-1 sona eren mücadele öncesinde ise büyük bir skandala imza atıldı. Fransa milli marşı yanlış çaldı! EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti. 2 kez yanlış çaldılar Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı. Fransa'dan büyük skandal Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

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