Fransa milli marşı yanlış çaldı! Fransa'dan büyük skandal
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. 4-1 sona eren mücadele öncesinde ise büyük bir skandala imza atıldı. Fransa milli marşı yanlış çaldı!08 Eylül 2019 Pazar 00:25
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. 4-1 sona eren mücadele öncesinde ise büyük bir skandala imza atıldı. Fransa milli marşı yanlış çaldı!
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti.
2 kez yanlış çaldılar
Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı.
Fransa'dan büyük skandal
Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.
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