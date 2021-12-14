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Gündem Fransa, Mali’deki son askeri üssünü kapattı
Gündem

Fransa, Mali’deki son askeri üssünü kapattı

Fransız askerleri, 8 yıldır görev yaptıkları Mali’nin Timbuktu kentindeki askeri üstü boşaltmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 14:36:00 -
Fransa, Mali’deki son askeri üssünü kapattı

Fransız ordusu, bugün düzenlenen törenle bu ülkede kalan son askeri üssünün yönetimini Mali ordusuna devretti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temmuz ayında yaptığı açıklamada Mali'nin kuzeyindeki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Bu plan çerçevesinde Fransa ilk olarak Tessalit kentindeki askeri üssünü 13 Kasım'da Mali ordusuna teslim etti. Bunun ardından burada görev yapan Fransız askerleri 15 Kasım'da askeri üssü terk etti. Fransa, daha sonra Kidal kentindeki askeri üssünü boşaltarak Mali yönetimine devretti.

Mali’deki üstlerini kapatan Fransa’nın Sahel’deki askeri varlığı bir müddet daha devam edecek.

Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz, çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız. Uzun vadede, Sahel bölgesinde 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı hedefliyoruz’’ diyerek ülkesinini Afrika politikasını özetlemişti.

Macron, ülkenin güneyinde radikal İslam'ın yayılmasını engellemek için yeni bir organizasyona gideceklerini ve bu durumun kuzeydeki askeri varlıklarının azalmasına neden olacağını ifade etmişti.

Fransa’nın bölgedeki asker sayısını bir ara 5 bine çıkartmıştı.

Analistler, 5 Sahel ülkesindeki radikal İslamcı tehdidin Fildişi Sahili veya Benin de dahil olmak üzere diğer ülkelerde artan terör tehditlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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